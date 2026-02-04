A子さんの夫は、A子さんから見ると「頼み事を断れないタイプ」。職場でいいように使われていないかと心配していたA子さんでしたが、ある日、夫から思いがけない報告を受け、驚かされる出来事があって──。今回は、筆者の知人であるA子さんのエピソードをご紹介します。 頼みを断れない夫、ある日思わぬ出来事が……