毎日愛用している通勤バッグが、まだ使えるけどそろそろ替え時かも……と感じたら【ハニーズ】をチェックしてみて。手に取りやすい価格ながら、きれいめなデザインと実用性を両立したラインナップで、通勤スタイルをさりげなく格上げしてくれそう。今回は、大人世代が通勤の相棒として新調したい「上品バッグ」を紹介します。 大人のリボン風バッグはお出かけにもおすすめ 【ハニーズ】「リボン風ハンドバッグ