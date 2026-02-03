Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴がソロ活動5周年を記念して、記念日となる2月24日に1stミニアルバム『OITOMA』(読み：オイトマ)をリリースすることが決定した。2021年2月24日に1stデジタルEP『French』をリリース後、バンド活動とは異なるアート性を追求した数々の作品をリリースしてきた大森のソロ1stミニアルバムには、各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本が異例のヒットとなった