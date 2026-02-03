男性３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの大森元貴（２９）のソロ楽曲「０．２ｍｍ」が映画「９０メートル」（３月２７日公開）の主題歌に決定したことが４日、分かった。同曲はソロ活動５周年を記念した１ｓｔミニアルバム「ＯＩＴＯＭＡ」（２４日発売）に収録される新曲。大森の書き下ろしソロ楽曲が映画主題歌になるのは初めてとなる。プロデューサー陣が、大森の表現が放つ世界への、人間への優しさを