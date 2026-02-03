新潟県上越市できのう、除雪機に足を挟まれた男性が見つかり、病院で死亡が確認されました。死亡したのは、新潟県上越市に住む66歳の男性です。きのう午前11時20分ごろ、除雪機に足を挟まれて意識がもうろうとしている状態で発見され、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。死因は出血性ショックでした。近くに住む人は「（男性は）3日もここを除雪していて、会ってお話ししたんですけど、まさかこんなことになるとは夢に