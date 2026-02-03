アメリカのトランプ政権は、中西部ミネソタ州のミネアポリスで活動する移民当局の職員を700人削減すると発表しました。トランプ政権の国境警備責任者ホーマン氏は4日、会見を開き、ミネアポリスで活動している移民当局の職員を700人削減すると明かしました。最終的には通常のおよそ150人態勢に戻すことを目標としていますが、今回の削減後もおよそ2000人の職員がとどまるということです。国境警備責任者ホーマン氏「はっきりと申