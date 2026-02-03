【モデルプレス＝2026/02/05】俳優の山時聡真と女優の菅野美穂がW主演を務める映画「90メートル」（3月27日全国公開）。このたび、大森元貴が本作の主題歌を務めることが決定した。【写真】大森元貴新曲「0.2ｍｍ」音源入り予告解禁◆大森元貴「90メートル」主題歌担当に決定本作の主題歌は、大森による書き下ろし楽曲「0.2ｍｍ」に決定。2月24日にソロ活動5周年を記念し、1st Mini Album「OITOMA」をリリースする。そのアルバムに