5日午前3時20分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源は奄美大島北東沖で震源の深さは約60キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されています。 各地の震度は、 震度３が鹿児島十島村、 震度２が奄美市、瀬戸内町、喜界町、 震度１が大和村、龍郷町、屋久島町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 現在、「最大震度３以上の地震」を原稿にしています。 震度１～