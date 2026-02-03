3月27日に全国公開される山時聡真と菅野美穂のW主演映画『90メートル』の主題歌が、大森元貴の書き下ろしソロ楽曲に決定。あわせて楽曲入りの本予告が公開された。 参考：山時聡真×菅野美穂『90メートル』2026年3月27日公開中川駿監督初のオリジナル脚本作に 本作は、釜山映画祭における国際共同製作を目的とする企画ピッチングプログラム「Asian Project Market 2024」で企画と脚本が高く評価されARRIアワ&#