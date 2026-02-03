エッセイストの阿川佐和子と『赤毛のアン』翻訳者の村岡花子東京・港区にある中高一貫6年制の私立女子校だ。「敬神奉仕」が学院標語で、キリスト教に基づく教育を行っている。1884年に東洋英和女学校として設立され、すでに校歴140年余を誇る。活躍ぶりが目立つ卒業生といえば、エッセイスト・小説家、司会者、タレントの阿川佐和子（1953年生まれ）であろう。99年には講談社エッセイ賞を受賞、2012年に著した『聞く力』はベス