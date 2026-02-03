さまざまな人があらゆる働き方をする社会――「個」「一人ひとり」「多様性」という言葉が、HR（ヒューマンリソース）の領域で目立つ時代になっている。フリーアドレスの職場も増えるなか、となりに座った人がどういう人なのか、新卒・中途採用で入社した人がどのような働きづらさを感じているのか……“他者の思いに気づき、考えを知ること”が、ハラスメントを生まないためにも、誰もが働きやすい環境をつくるためにも大切だ。「