BTS・Jinによる初のソロコンサートツアーの日本最終公演を収めた最新の音楽映像作品『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN』が、2月5日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、Blu-ray Disc（以下BD）のみの発売ながら、音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で自身初の1位を獲得。初週売上は1.4万枚を記録し、「週間BDランキング」でも自身初の1位となった。【動画】ARMYへの愛まで…BTS・Ji