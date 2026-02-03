なにわ男子が4日、京セラドーム大阪で2大ドーム公演の最終日を迎えた。デビュー5周年イヤーの幕開けを飾る特別な公演で、全8公演で38万人を動員した。京セラドームでは同所史上初の6日連続公演を行った。【以下、一問一答】――初の単独ドーム公演についての心境をお願いします。藤原丈一郎「東京ドーム、そして京セラドーム大阪。この2ドームで、なにわ男子だけで単独でライブできるっていうのは、本当に感無量です。僕自身