7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が4日、地元・京セラドーム大阪で『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』最終公演を開催。アーティスト史上初となる同所6日間連続公演の新記録を樹立した。【写真】『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』最終公演の様子巨大バルーン「超巨大ちびぬいバルーン〜どっちやねん〜」登場！なにわ男子は2021年11月12日にCD