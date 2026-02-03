なにわ男子が4日、京セラドーム大阪で2大ドーム公演の最終日を迎えた。デビュー5周年イヤーの幕開けを飾る特別な公演で、全8公演で38万人を動員した。なにわ男子の軌跡をたどる輝かしいステージとなった。王冠を身に着けた“王子”姿でメインステージ上空20メートルのゴンドラに乗って登場すると、ジュニア時代から苦楽をともにした曲「ダイヤモンドスマイル」を歌唱し、開幕。グループ最初のオリジナル曲「なにわLuckyBoy