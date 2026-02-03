ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは４日（日本時間５日未明）、開会式に先立ち、カーリング混合ダブルスの１次リーグが始まった。史上初めて、２都市の共催となった冬季五輪の熱戦の火ぶたが切られた。（デジタル編集部）６日（日本時間７日）の開会式は、ミラノとコルティナダンペッツオのみならず、計四つの会場群で実施。選手たちは、２２日まで８競技１１６種目で熱戦を繰り広げる。この日に行われている４試合は、ス