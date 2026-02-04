先祖代々受け継いできたお墓は、家族の歴史が詰まった大切な場所です。けれど、ライフスタイルや時代の変化とともに、最近ではお墓の守り方を見直す家庭も増えてきていますよね。今回は、筆者の知人のエピソードをご紹介します。 思いがけない提案 夫の実家で法事を終えた帰り道、車中でのことです。 息子の妻のサチさん（仮名）から「お義母さん、そろそろ墓じまいを考えませんか？」と言われ、私は思わず耳を疑いまし