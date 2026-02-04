白髪が気になりはじめたときは、髪色とヘアスタイルのバランスに注目！ 最近は、白髪を隠すよりも、なじませながらオシャレに見せるボブが注目されています。アッシュやベージュの柔らかなカラーを軸に、ハイライトを活かしたデザインなら、伸びてきても境目が目立ちにくく、印象も軽やかに。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、最旬のハイライトボブをご紹介します。 コントラストで魅せる切りっぱなしボ