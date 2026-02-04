ティータイムのお供や来客時のお茶請けにもぴったりな、【コストコ】の「大容量スイーツ」。一般的なスーパーではなかなかお目にかかれないようなボリュームもポイントですが、ただ多いだけではなく、見た目と味のクオリティの高さも注目を集める理由と言えそう。そこで今回は、食べる手が止まらなくなりそうな、魅力たっぷりな大容量スイーツをまとめました。 気分華やぐティータイム