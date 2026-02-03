なにわ男子が４日、京セラドーム大阪で、初のドーム公演「１ｓｔＤＯＭＥＬＩＶＥ’ＶｏｙＡＧＥ’」（８公演、計３８万人動員）の最終日を迎えた。１月１２、１３日の東京ドーム公演を経て、同３０日から史上初となる６日間連続で同所での公演を成功させた。デビュー曲「初心ＬＯＶＥ」、ドーム公演から新たな歌詞が加わった「ダイヤモンドスマイル―Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙｖｅｒ―」など全３８曲で４万５０００人