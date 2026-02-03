なにわ男子が４日、京セラドーム大阪で、初のドーム公演「１ｓｔＤＯＭＥＬＩＶＥ’ＶｏｙＡＧＥ’」（２会場８公演、計３８万人動員）を完走した。１月１２、１３日の東京ドーム公演を経て、同３０日から史上初となる６日間連続で同所公演を開催した。７色のライトがステージを照らす中、７人は上空約２０メートルから、王冠と王子風衣装で降臨。道枝駿佑は「京セラドームファイナルだ、騒ごうぜ！ここにいる全員幸せに