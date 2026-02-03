３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の大森元貴（２９）が、俳優・山時聡真（２０）と女優・菅野美穂（４８）がダブル主演する映画「９０メートル」（中川駿監督、３月２７日公開）の主題歌「０．２ｍｍ」を書き下ろしたことが４日、分かった。大森のソロ楽曲が映画主題歌になるのは、今回が初めて。大森が優しく語りかけるように歌うミドルテンポのバラード曲。映画は山時が演じる高校生と、菅野が演じる難病を抱