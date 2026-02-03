Mrs.GREEN APPLEのフロントマン大森元貴（29）が、山時聡真（20）と菅野美穂（48）のダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督、3月27日公開）に主題歌「0.2mm」を書き下ろしたことが4日、分かった。24日にソロ活動5周年を記念しリリースする1st Mini Album「OITOMA」の6曲目に、新曲として収録される。大森は楽曲を書き下ろすにあたり、映画を鑑賞。山時演じる母子家庭で育つ藤村佑が、菅野演じる母の美咲が高校2年時に難病を患