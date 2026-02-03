7人組アイドルグループのなにわ男子が4日、京セラドーム大阪で初の単独2大ドームライブ「なにわ男子1st DOME LIVE，VoyAGE，」千秋楽公演を行った。1月の東京ドーム公演から始まり、京セラドーム大阪史上初となる6日間連続公演という偉業達成でフィニッシュ。ジュニア時代から目標に掲げてきたドーム公演で、デビュー曲「初心LOVE」などグループの歴史をたどる全38曲を歌唱。全8公演で約38万人を動員した。以下はライブ前の囲