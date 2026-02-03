◇ミラノ・コルティナ冬季五輪カーリング（2026年2月4日コルティナ・カーリング五輪競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪は4日（日本時間5日）、開会式に先立ち、カーリングの混合ダブルス1次リーグ4試合で競技がスタートした。最初のストーンが投じられると、場内からは歓声が上がった。しかし、試合開始から10分もたたないうちに会場の照明がいきなりダウン。場内は暗くなり、スコアボードの表示も消えた。選手たちはい