5日午前3時21分ごろ、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は奄美大島北東沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、鹿児島県の鹿児島十島村です。【各地の震度詳細】■震度3□鹿児島県鹿児島十島村■震度2□鹿児島県奄美市瀬戸内町喜界町