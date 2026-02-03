【ミラノ（イタリア）４日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。女子５００メートルに出場する稲川くるみ（光文堂インターナショナル）はタイムトライアルを実施。３８秒８７で滑り「感覚的にはもう少し動かしたかった」としながらも、「こまかいところはＷ杯より修復できた」と納得している部分も見せた。初の五輪切符をつかんだ２６歳。腰痛にも悩まされな