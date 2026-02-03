アメリカ・トランプ政権の国境管理の責任者は4日、移民当局による射殺事件が相次いだミネソタ州で、700人の連邦捜査官を撤退させると発表しました。トランプ政権で国境管理の責任者を務めるホーマン氏は4日、不法移民の大規模摘発が行われているミネソタ州で、地元当局から前例のない協力が得られたため、移民を取り締まる連邦捜査官700人を撤退させると表明しました。ただし、およそ2000人の連邦捜査官は州内に残るとしていて、完