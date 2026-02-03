きょうも為替市場はドル安の流れが続く中、ユーロドルは上値の重い展開が続いている。下げ渋ってはいるものの、１．１８ドル台が重い状況に変化はない。本日の２１日線が１．１７ドル台半ばに来ているが、目先の下値メドとして意識される。一方、ユーロ円は円安の流れから一時１８５円台を回復する場面も見られた。堅調な値動きが続いており、１月２３日に付けたユーロ発足以来の高値１８６．８５円付近を視野