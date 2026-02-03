NY株式4日（NY時間12:20）（日本時間02:20） ダウ平均49495.25（+254.26+0.52%） ナスダック22885.25（-369.94-1.59%） CME日経平均先物54625（大証終比：+105+0.19%） 欧州株式4日終値 英FT100 10402.34（+87.75+0.85%） 独DAX 24603.04（-177.75-0.72%） 仏CAC40 8262.16（+82.66+1.01%） 米国債利回り 2年債 3.557（-0.012） 10年債 4.264（-0.002） 30年債 4.901