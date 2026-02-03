ミラノ・コルティナ五輪に出場するスピードスケート男子500メートルの森重航（オカモトグループ）が4日、本番会場で行われたタイムトライアルに参加。前回銅メダリストは34秒84で滑り「滑っている感覚自体は悪くない。もうちょっと調整していきたい」と振り返った。6日の開会式では旗手の大役も待っている。「日本は競技に関わらず交流もあって、一体感があるチーム」と今大会の選手団を表現し「ようやく開幕でワクワクした気