アメリカのトランプ大統領は、中国の習近平国家主席と電話会談し、4月に予定している自身の中国訪問の計画や台湾問題などをめぐって議論したと表明しました。トランプ大統領は4日、SNSで習近平国家主席と電話会談したことを明らかにしました。トランプ氏は「長時間にわたって徹底的な議論が行われた」としていて、▼4月に予定しているトランプ氏の訪中のほか、▼台湾問題、▼ウクライナ情勢、▼イラン情勢などについて話し合ったと