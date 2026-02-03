2月5日（木）深夜 1:45〜2:15 放送持田香織と沖縄をゆったり満喫▼持田香織が船釣りデビュー▼東野、岡村を差し置いてまさかの爆釣、ハイテンション!▼最後は岡村がお父さんと慕う屋良部さんのお店で夕食▼屋良部さん特製カレーに感動▼石垣牛バーベキュー&持田が釣った魚のお刺身を堪能