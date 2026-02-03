2月12日(木)深夜1時45分〜「大阪から淡路島・徳島の旅」第1話今回から「黒田プロデュース 大阪から淡路島・徳島の旅」がスタート！メッセンジャー黒田さんが徳島のおすすめ場所を紹介！まずは徳島へ向かう道中の淡路島でとあるおすすめスポットへ！