中国の習近平国家主席とアメリカのトランプ大統領が電話会談し、習主席はアメリカの台湾に対する武器売却について「慎重に対処しなければならない」と、くぎを刺しました。中国国営の新華社通信によりますと、電話会談は4日夜に行われました。会談で、習主席は「台湾問題は中米関係において最も重要な問題である」と主張。「台湾は中国の領土であり、中国は国家主権と領土保全を必ず守り抜く」と述べ、台湾問題で一歩も引かない考