グーグル（Google）は、スマートフォンの新製品「Pixel 10a」を近日発売する。5日（日本時間）、同社のYouTubeで予告を投稿した。また米国の同社オンラインストアでは2月18日から予約を受け付ける。 これに伴い、「Pixel 10a」の外観が明らかにされた。背面のカメラが横に2つ並び、従来のPixelシリーズで採用された横長のカメラバーを想起させつつも、コンパクトにまとめられ、凹凸のないフラッ