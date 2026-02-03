平均寿命が長くなったことに伴い、認知症やひとり暮らしの高齢者の数は年々増加しています。厚生労働科学研究の資料によると、独居認知症高齢者数は、2025年には121万人、2050年には171万人になると報告されています。85歳以上になれば、認知症は誰にでも起こり得えます。 そこで本記事では、認知症に備えて、どのような支援制度があるのかを解説します。 高齢者の相談窓口 「最近、親の言動がおかしい」「部屋が散