その後、ドル円は１５６円台半ばでの推移となっている。本日は円安の動きが優勢となり、ドル円は１５６円台後半まで買い戻されていた。ただ、ＮＹ時間に入って買戻しの動きも一服している状況。本日の動きで１５６．６０円近辺に来ている２１日線を回復しており、上昇トレンドに戻せるか注目の動きが見られている。 ドルが底堅く推移していることもドル円の下値をサポート。ドルはＧ１０通貨に対して上昇し、米財務省