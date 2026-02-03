中国の習近平国家主席は、アメリカのトランプ大統領と電話での首脳会談を行い、台湾問題について「アメリカは台湾に対する武器売却を慎重に扱うべきだ」とけん制しました。国営新華社通信によりますと、4日夜、習主席とトランプ大統領の電話による首脳会談が行われました。会談で習主席は、「両国は合意した共通認識に基づき、対話を強化し、相違点を適切に管理し、実務協力を拡大すべきである」と強調しました。一方トランプ大統