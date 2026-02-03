レッドソックスの守護神・チャプマンがWBCの出場を「資格の問題」で断念したと3日（日本時間4日）、米スポーツサイト「マスライブ」でレ軍の番記者を務めるクリス・コーティーヨ氏が報じた。キューバ出身のチャプマンは父方の祖父母が旧英国領のジャマイカ出身であることから、英国代表の予備登録名簿に入ったと報じられていた。同氏によるとチャプマンの提出した書類は大会で投げるための「血統の要件を満たさなかった」と