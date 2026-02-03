ドジャース・大谷が、自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンと一緒に絵本「デコピンのとくべつないちにち（邦題）」を読むショットを投稿した。「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることをうれしく思っています」と米国での販売開始を報告した。デコピンと、長女とみられる子供の手足が写る写真を公開した。