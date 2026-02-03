左太腿の負傷で離脱しているMF久保建英について、Rソシエダードのスポーツディレクターを務めるエリック・ブレトス氏が現在の状況を明かした。複数の現地メディアが報じたもので同氏は「今週日本から帰国し、我々とともに治療を続けていく」と説明、重度の損傷を負ったものの回復ぶりは順調という。また「夏の移籍市場については全く考えていない。建英は我々にとって不可欠な選手」とも話した。