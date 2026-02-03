都内は16日連続で乾燥注意報が発表されるなど、4日もカラカラした空気が続きました。花粉も飛び始めています。高柳光希アナウンサー「すさまじい勢いで窓や壁から黒煙が立ち上っています」4日昼ごろ、東京・足立区で火災が発生、住人の男性1人がけがをしました。また、夕方には大田区でも住宅や工場が燃える火事が…。焼け跡から性別・年齢不明の1人の遺体が見つかりました。90代の男性と連絡がとれなくなっているということです。