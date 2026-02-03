イギリス政府は4日、駐日大使にコリン・ロバートソン氏を任命したと発表しました。現職のジュリア・ロングボトム大使が退任し、ロバートソン氏は8月に着任する予定です。ロバートソン氏は54歳で、1997年から2000年にかけて二等書記官として東京で勤務しました。その後、イギリス政府内で財務・組織運営の要職などを歴任し、2018年から2021年には駐メキシコ大使も務めました。任命を受け、ロバートソン氏はSNSに日本語で「外交官と