ボートレース蒲郡の「ラグーナテンボス杯争奪戦」は４日、準優勝戦が行われた。吉村誠（３６＝静岡）が準優９Ｒ、２コースから差して２着で今年初の優出を決めた。相棒号機は「出足と回り足は気に入っているし、直線も徐々に付いてきた。外から展開を突く足は十分ある」と十分、戦える仕上がりだ。浜名湖ボートでは愛弟子の川井萌が７か月ぶりの復帰シリーズで優出（４着）を果たした。昨年７月にからつで落水した際