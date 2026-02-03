ボートレース宮島の「第１５回やまだ屋『桐葉菓』杯」は４日、予選２日目が行われた。篠原晟弥が２日目５Ｒで５コースから２着、１１Ｒではイン逃げと好走。初日６着２本からのリズムアップに成功した。相棒の６６号機も「行き足からのつながり、ターン回り型の仕上がり。そこは普通よりいい。伸び切ったら変わらない。伸びはつかなさそうだし大きなことはしない」と十分、戦えるレベルになっている。「まだ頑張らないといけな