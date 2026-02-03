ボートレース徳山の「スポーツ報知杯争奪戦」は４日に開幕した。鈴木孝明（２７＝埼玉）は前走の福岡でうれしいデビュー初優勝。２枠で出走した優勝戦は２ＭでインのＳＧ７Ｖ太田和美を逆転。２０１８年１１月に平和島でデビューしてから約７年２か月での勝利の美酒に「良かったです。賞金王も取ってる太田さんに競り勝てたのは自信になった。優勝できて肩の荷が下りました。同期も埼玉の後輩も優勝してて焦りがあった。これか