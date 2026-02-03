米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油-345.5万（4億2030万） ガソリン＋68.5万（2億5790万） 留出油 -555.3万（1億2737万） （クッシング地区） 原油-74.3万（2404万） ＊（）は在庫総量