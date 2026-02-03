ボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」の優勝戦が４日に行われ、１号艇の鎌倉涼（３６＝大阪）が逃げて１着。今年初Ｖを飾った。コンマ１７のトップスタートを決めて先マイ。１Ｍやや流れて３コースから差して川井萌に迫られるシーンもあったが、直線で突き放して独走態勢を固めた。「ホッとしました。１Ｍ失敗して差されたと思ったけど、エンジンのおかげですね」と相棒に感謝しきりだっ