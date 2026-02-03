埼玉・鶴ヶ島市で、勤務先の会社の社長になりすました人物から、「お金を振り込んで」などと指示された従業員があわせて2億円以上を送金しだまし取られる事件がありました。この会社の従業員は、社長になりすました人物からSNSを通じて「これから送る口座にお金を振り込んでください」などと指示され、別の総務担当の従業員があわせて2億1900万円を指定された口座に送金したということです。その後、再び指示を受けましたが、振込